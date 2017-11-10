Российский депутат назвал сомнительными планы США по миротворцам в Донбассе

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Сообщения СМИ о планах США разместить на востоке Украины 20 тысяч миротворцев вызывают много вопросов о том, какие функции будут на них возложены, заявил РИА Новости замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа (СР).

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

"Непонятно, что это за миротворцы, кого они хотят назвать миротворцами, и какие на них возложат функции. Если эти миротворцы будут следить за тем, чтобы выполнялись минские договоренности и было отведено тяжёлое вооружение от границы, это одно дело. Если они хотят их разместить на российско-украинской границе… это другое дело — очередная попытка нагнетания обстановки", — сказал Чепа.

"Мне кажется, что все эти мероприятия не делаются с целью смягчения ситуации", — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

В августе и октябре состоялись встречи спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Первая прошла в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе. Вторая — в Белграде, где, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "состоялась сверка часов, обмен мнениями по нынешней ситуации".

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