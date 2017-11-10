СМИ: на Синайском полуострове террористы убили пятерых водителей грузовиков

КАИР, 10 ноя — РИА Новости. Террористы на Синайском полуострове организовали засаду на автомобильной трассе, задержали, а затем убили водителей пяти большегрузных машин, пишет новостной портал газеты "Ватан".

Сообщается, что нападение произошло накануне на трассе эль-Хосна-Багдад на Синайском полуострове. Террористы забаррикадировали автотрассу при помощи автомобильных покрышек и остановили пять большегрузных автомашин. Водителей под угрозой оружия вывели на дорогу, а машины подожгли. Водители попытались помешать поджогу, в ответ нападавшие расстреляли их.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на Синайском полуострове, где в труднодоступных районах, в основном в северной части, обосновались экстремистские группировки. Несмотря на то, что интенсивность действий боевиков за последние месяцы снизилась, периодически из этого региона поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За это время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.