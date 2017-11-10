Переговоры венесуэльских властей и оппозиции возобновят 15 ноября

МЕХИКО, 10 ноя – РИА Новости. Власти и оппозиция Венесуэлы возобновят переговоры 15 ноября, сообщил министр связи страны Хорхе Родригес.

"Подтверждаю сказанное представителем правых сил Луисом Флоридо: диалог продолжится 15 ноября в Доминиканской республике", – написал Родригес в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, переговоры направлены на выработку совместного документа в части принципов сосуществования и обеспечения условий для мира в стране.

Ранее о готовности к диалогу с властями при поддержке стран-посредниц заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес.