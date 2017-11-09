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В мире

Уникальное изобретение грузинских стартаперов оказалось бутафорией

23:4409.11.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГорода мира. Батуми. Архивное фотоГорода мира. Батуми. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТБИЛИСИ, 9 ноя – РИА Новости. Корреспондент Sputnik Грузия пообщался с изобретателями уникального гаджета для очистки воздуха и выяснил, что представляет собой изобретение.

Месяц назад новость о том, что грузинские стартаперы изобрели гаджет-респиратор облетела весь интернет. Euronews, Al Jazeera и многие другие СМИ наперебой рассказывали о новом изобретении и о том, как оно сможет изменить мир.

В промо-ролике, посвященном новому устройству Treepex, представители одноименной компании, молодые люди Лаша Кванталиани и Бачо Хачидзе рассказывали о том, что изобрели уникальный воздушный фильтр. Стартаперы утверждали, что он "может производить столько же чистого, экологически чистого воздуха, сколько одно дерево".

 

"Мы из Грузии, страны, где проблема загрязнения воздуха стоит особо остро. Наша цель, чтобы лес не вымер полностью, и чтобы мы сами не оказались на грани вымирания. Мы подумали, почему бы не создать лес для каждого из нас", — заявляли молодые люди.

Устройство носится во рту, трубки с отфильтрованным воздухом направлены в ноздри. По словам разработчиков, внутри гаджета находится специальный картридж, который надо менять каждые два дня. Кванталиани и Хачидзе утверждали, что для этого применены органические технологии синтеза кислорода. Treepex может синхронизироваться с мобильными устройствами и заряжается от электричества.

Промо-ролик носил название "Treepex: Дыши своим собственным лесом". Слоган подразумевал то, что благодаря устройству, можно дышать чистым воздухом в любом, даже в самом экологически загрязненном месте.

Как выяснил корреспондент Sputnik Грузия в беседе с представителем компании Treepex Софией Кванталиани, нашумевшее "изобретение" – всего лишь бутафория и часть информационной кампании за сохранение леса.

"Здоровые деревья, способные вырабатывать кислород – главное, что поможет нам решить экологические проблемы. Наша кампания – не совсем выдумка, так как в век инновационных технологий не исключено, что такой гаджет действительно появится. Но мы против этого. Мы хотим, чтобы такой необходимости не было. Мы хотим защитить лес и деревья", — подчеркнула Кванталиани.

Целью авторов было привлечь как можно больше внимания общественности к гаджету. А потом, через некоторое время заявить, что на самом деле его нет, а существует инновационная платформа посадки деревьев – это именно то, чем на самом деле занимается компания Treepex. Здесь в онлайн-режиме можно купить дерево, которое будет посажено и названо в честь покупателя.

В него будет встроен специальный чип, который поможет отслеживать процесс его роста и развития. Можно выбрать и место, где будет посажено дерево. На сайте Treepex доступны два места — Боржомский лес в Грузии и гора Кения в Кении. Однако разработчики собираются добавить в этот список местности Северной и Южной Америки, а так же Европы.

Представители выразили надежду, что при помощи масштабной пиар-кампании, которая принесла им известность, они смогут привлечь как можно больше людей к посадке деревьев не только в Грузии, но и во всем мире, а необходимость использования гаджета-респиратора никогда и не появится.

Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия

 

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