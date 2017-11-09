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Петербург и Ташкент будут сотрудничать в экономике и гуманитарной сфере

21:5509.11.2017
(обновлено: 21:59 09.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей БабушкинПерейти в фотобанкНа одной из улиц города Ташкента. Архивное фотоНа одной из улиц города Ташкента. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и хоким Ташкента Рахмонбек Усманов в четверг подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2017-2021 годы.

Врач проверяет капельницу. Архивное фото
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Петербург и Узбекистан намерены сотрудничать в сфере здравоохранения
"Мы серьезно относимся к перспективам развития отношений между Санкт-Петербургом и Ташкентом, Санкт-Петербургом и республикой Узбекистан, потому что считаем, что у нас есть очень хороший потенциал для выстраивания отношений по всем направлениям, начиная от торгово-экономических, до научных, промышленных и культурных связей", — сказал Полтавченко в ходе встречи с Усмановым.

От фармацевтики до водоснабжения

Губернатор Петербурга и хоким Ташкента обсудили вопросы сотрудничества по различным направлениям, в том числе в сфере водоотведения и водоснабжения, предоставления услуг населению, фармацевтики, энергосбережения.

"Важная тема связана с водоотведением и водоснабжением. Мы этим очень серьезно занимаемся, потому что у нас есть еще и целый ряд международных экологических обязательств в рамках охраны бассейна Балтийского моря. За последние 10 лет мы провели большую работу, и сегодня 98% всех сточных вод Санкт-Петербурга проходят полную очистку. Опыт в этой сфере у нас богатый, собственные технологии разработаны. И этим опытом мы готовы поделиться", — рассказал Полтавченко.

Он также рассказал о возможности сотрудничества в области энергосберегающих технологий. "Мы вчера проезжали по вечернему Ташкенту, мне кажется, что было бы неплохо поделиться нашим опытом подсветки зданий города. Наши энергетики используют энергосберегающие технологии. Это недорого, но очень выигрышно с точки зрения внешнего облика города. Ташкент – город красивый, и он должен быть красивым в любое время суток. И здесь мы готовы поделиться опытом и помочь в этой работе. Мы с коллегами из других стран в этой сфере сотрудничаем", — отметил губернатор Северной столицы.

Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-узбекистанских переговоров. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Россия и Узбекистан подписали пакет документов по расширению сотрудничества
По его словам, Петербург также может поделиться опытом предоставления услуг населению. "Мы готовы рассказать, показать и оказать методологическую помощь в организации работы по обеспечению граждан различными услугами. Мы уже несколько лет работаем. У нас открыты так называемые многофункциональные центры, через которые люди получают все необходимые услуги, которые должен оказывать город и государство, в одном месте, в том числе и социальные льготы там же оформляются. Это очень востребовано", — отметил Полтавченко.

Губернатор Петербурга рассказал о развитии в городе фармацевтического кластера и предложил  Ташкенту рассмотреть возможность сотрудничества и в этой сфере.

"Мы за последние 7-8 лет очень развили фармацевтический кластер. У нас большое количество наших российских разработок. Мы готовы рассмотреть вопрос и помочь вам выйти на прямой диалог с нашими производителями, минуя посредников, рассмотреть возможность приобретения лекарств. Возможно, также подумать о создании совместных предприятий с использованием той базы, которая имеется в Узбекистане", — сказал он.

Узбекские овощи и фрукты

Губернатор Петербурга рассказал, что коллеги из правительства Узбекистана предложили открыть в городе на Неве торговый дом Узбекистана. 

"Эта идея возникла в процессе нашего визита у коллег из правительства Узбекистана и хокима города Ташкента. У них есть предложение создать на территории нашего города торговый дом Узбекистана. Они предложили в рамках этого дома поставлять исключительно качественный стопроцентный узбекский товар. Я думаю, что это интересно и для нас, как для потребителей, так и для тех, кто производит этот товар. Поэтому мы эту идею с интересом выслушали и будем поддерживать. Я думаю, что будет такая возможность открыть торговый дом Узбекистана в нашем городе", — сказал он.

Узбекистан заинтересован в поставках продукции российского ЛПК
© Фото : Федеральный пресс-центр ЛПК России
Узбекистан заинтересован в поставках продукции российского ЛПК
Губернатор отметил, что Петербург особенно заинтересован в поставках из Узбекистана качественных овощей и фруктов. "Мы, конечно, заинтересованы в поставках экологически чистого качественного продовольствия, в первую очередь овощей и фруктов на прилавки Санкт-Петербурга. Жители Санкт-Петербурга знают, помнят и любят узбекские фрукты и овощи. Мне кажется, что здесь широкое поле для взаимодействия", — сказал Полтавченко. Он добавил, что городские власти также рассматривают возможность создания логистического центра для поставок овощей и фруктов.

Полтавченко также отметил, что город заинтересован в поставках узбекских тканей.

"Производители сталкиваются с проблемой – под брендом узбекских товаров, особенно это касается натуральных тканей – шелка, хлопка, — продается контрафакт", – отметил Полтавченко. По его словам, открытие торгового дома поможет решить эту проблему.

Молодежный обмен, образование и культура

Полтавченко особо подчеркнул взаимодействие Петербурга и Ташкента в гуманитарной сфере, в частности, сотрудничество в сфере культуры, образования, здравоохранения, молодежного обмена.

"Очень хорошо, что мы начали работу, связанную с молодежным обменом. У нас сегодня порядка 3 тысяч ребят из Узбекистана учатся в вузах Санкт-Петербурга. Я думаю, что это не предел, можно рассматривать вопрос о более широком присутствии студентов из Узбекистана в нашем городе. Также подписано соглашение между нашей 225-й школой и 10-2 школой Ташкента о сотрудничестве. Мне кажется, это очень важно, потому что нам необходимо, чтобы дальше будущие поколения также сохраняли и поддерживали те добрые отношения, которые сложились и складывались между нашими народами в прошлые годы и сегодня", — сказал он.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Мирзиеев и Медведев отметили новое качество сотрудничества РФ и Узбекистана
Хоким Ташкента отметил готовность сотрудничества с Петербургом по различным направлениям и отметил важность заключенного соглашения.

"Можно сказать, что мы подписали исторический документ. Это очень важный шаг в становлении сотрудничества в торгово-экономическом развитии и улучшения промышленной кооперации, которая даст нам безграничные возможности и укрепление двусторонних отношений в новом этапе развития нашей республики", — отметил Усманов.

"Мне нравится подход наших коллег из Узбекистана, он соответствует нашему устремлению. Практически под каждые договоренности мы готовим документы, "дорожные карты", чтобы эти договоренности претворять в жизнь. Интерес обоюдный… Это важно, во-первых, для наших предприятий фармкластера, промышленных предприятий, это дополнительные рынки сбыта, а для нас это поставки качественных товаров из Узбекистана. Я считаю, что очень перспективное сотрудничество начинает развиваться", — заключил Полтавченко.

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