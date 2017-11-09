Twitter заявила о приостановке верификации пользователей в соцсети

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Социальная сеть Twitter сообщила о временном прекращении работы функции проверки подлинности пользователей, так как эта система на данный момент неисправна, следует из заявления основателя Twitter Джека Дорси.

"Мы должны были сообщить об этом раньше: наши сотрудники в работе придерживались правил верификации пользователей, но мы поняли, что некоторое время назад система дала сбой и ее необходимо пересмотреть. Мы совершили ошибку, ничего с этим не сделав. Сейчас работаем над тем, чтобы исправить все как можно быстрее", — говорится в заявлении Дорси.

Несколько лет назад Twitter начал размещать синюю галочку в учетных записях проверенных пользователей с целью отличить настоящие аккаунты от фиктивных. Социальная сеть столкнулась с критикой своей системы верификации на этой неделе после того, как синий значок появился на странице Джейсона Кесслера, которого обвиняют в организации столкновений с участием ультраправых в городе Шарлоттсвилл в американском штате Виргиния в августе.

"Верификация была предназначена для распознавания личности и голоса пользователя, но она также интерпретируется как показатель его важности", — говорится в сообщении в разделе поддержки пользователей Twitter. "Мы признаем, что мы создали эту путаницу и должны ее исправить", — следует из сообщения.