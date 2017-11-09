МИД Кувейта потребовал от своих граждан покинуть Ливан в кротчайшие сроки

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. МИД Кувейта потребовал от граждан страны в кротчайшие сроки покинуть территорию Ливана, передает агентство KUNA.

Требование связано с текущей ситуацией в Ливане и является мерой предосторожности на случай событий, которые могут негативно отразиться на находящихся в стране кувейтцах. Гражданам Кувейта также рекомендуется воздержаться от поездок в Ливан.

Ранее власти Саудовской Аравии попросили подданных королевства покинуть Ливан, сославшись на текущую обстановку в стране.

В субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Хасан Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил премьер-министра Ливана Саада Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.