Имам и отставной военный задержаны в ходе франко-швейцарской спецоперации

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Швейцарский имам и французский военнослужащий в отставке, принявший ислам, оказались в числе задержанных в ходе совместной франко-швейцарской контртеррористической операции, сообщает в четверг газета Parisien.

Операция была проведена во вторник, в общей сложности было задержано 11 человек. По данным издания, группа вела "подозрительную переписку" в мессенджере Telegram. Среди задержанных фигурируют 28-летний имам из Швейцарии, а также отставной 65-летний военнослужащий из Франции, ранее принявший ислам.

По информации источников газеты, следствие предполагает, что имам являлся "религиозным и боевым лидером группы". Группа собиралась осуществить ряд "агрессивных действий", однако никаких конкретных планов не строила. Вместе с тем, как отмечает издание, чаще всего в переписке участников группы встречалось название французского города Ницца.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают роль отставного военного в группе подозреваемых.