В горсовете Запорожья проходят обыски

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Украинские правоохранители проводят обыски в департаменте жилищно-коммунального хозяйства запорожского городского совета, передает информагентство УНИАН со ссылкой на полицию Запорожской области.

По данным полиции, следственные действия проводятся в кабинете главы департамента Сергея Полевого. Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела об экономическом преступлении. В частности, речь идет о деле, в котором фигурируют две запорожские компании – ГЮСС и "Запорожсвязьсервис". Эти фирмы предоставляли услуги по приему платежей от населения Запорожья за коммунальные услуги.

Ранее во время поездки в Запорожье генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что владельца этих компаний Юрия Комиссарова подозревают в совершении экономического преступления. По словам Луценко, ГЮСС и "Запорожсвязьсервис" на протяжении десяти лет брали плату с горожан за одну и ту же услугу дважды, чем нанесли ущерб в особо крупных размерах. В тот же день правоохранители задержали Комиссарова, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, однако позже его выпустили под залог.

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