Учения США в Тихом океане угрожают началом войны с КНДР, заявил эксперт

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Учения американских авианосных ударных групп (АУГ) в западной части Тихого океана угрожают развязыванием войны против Северной Кореи: концентрация трех АУГ означает готовность военно-морских сил США к ведению боевых действий, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
По заявлению командующего Тихоокеанским флотом ВМС США адмирала Скотта Свифта, слова которого процитированы в сообщении, "ударные операции с участием нескольких авианосцев очень сложные, и эти учения в западной части Тихого океана показывают уникальные возможности Тихоокеанского флота США и нашу железную волю в отстаивании интересов безопасности и стабильности региона".
"Это прямая угроза развязывания войны против Северной Кореи, причем с явными преимуществами США", — заявил РИА Новости в четверг Валуев.
По его словам, против американских АУГ "можно эффективно бороться крылатыми ракетами или атомными подводными лодками, которых нет у Северной Кореи".
Валуев отметил, что "вокруг авианосного ударного соединения — зона противовоздушной обороны с вероятностью 0,9 уничтожения самолетов и крылатых ракет противника; зона противолодочной обороны", которую не смогут форсировать северокорейские дизель-электрические подводные лодки.
"Они, конечно, могут ударить по американским АУГ баллистическими ракетами, но это — ядерный конфликт со всеми вытекающими последствиями", — добавил Валуев.
Предыдущие учения с участием трех авианосных ударных групп ВМС США проводились в 2006-2007 годах в районе американского острова Гуам. Нынешние маневры совпали с усилением напряженности вокруг КНДР.