В НАТО надеются на сотрудничество с Россией по Афганистану

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон выразил надежду, что Россия и альянс смогут сотрудничать по разрешению ситуации в Афганистане, поскольку стороны преследуют общие интересы.

"Я думаю, что Афганистан – это одна из областей, где мы преследуем общие с Россией интересы в сферах борьбы с наркотиками, с терроризмом и в интересах борьбы и примирения в Афганистане. Я надеюсь, мы сможем работать с Россией в обеспечении наших общих интересов", — сказал Николсон журналистам.

По его словам, "это укрепило бы стабильность в центральной Азии, снизило миграцию, снизило потенциал исходящей из региона террористической угрозы и было бы экономически выгодно для всех стран и для афганского народа".

"Я надеюсь, может произойти так, что Россия и НАТО будут работать вместе над лучшим будущим для Афганистана", — сказал Николсон, не ответив при этом, как это возможно с учетом решения НАТО приостановить практическое сотрудничество с РФ.

При этом он заявил, что Россия "легитимизирует" движение "Талибан"*.

"Мы наблюдали доказательства поддержки Россией "Талибана"* путем политической легитимизации и заявлений о том, что "Талибан"* успешнее борется с "ДАИШ"*, чем правительство", — сказал генерал.

Российская сторона неоднократно опровергала заявления о поддержке талибов и заявляла, что тема афганского урегулирования затрагивает интересы безопасности и РФ, и НАТО. При этом постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявлял, что в НАТО не готовы восстанавливать взаимодействие с Россией по Афганистану и разморозить важные совместные проекты.

* Террористическая организация, запрещенная в России