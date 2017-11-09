Украина не пригласила Россию на Генассамблею ПАЧЭС в Киеве

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Председательствующая в Парламентской ассамблее организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Украина до сих пор не направила России приглашение на Генассамблею организации, которая состоится в конце года в Киеве, заявила на слушаниях в Совете Федерации в четверг сопредседатель парламентской делегации РФ от верхней палаты парламента Людмила Бокова.

Ранее руководитель российской делегации в ПАЧЭС, депутат Госдумы Михаил Емельянов рассказал, что Россия не сможет участвовать в Генассамблее ПАЧЭС в Киеве, поскольку Украина, как страна организатор, не направила соответствующее приглашение. По словам Емельянова, это первый подобный случай за всю 25-летнюю историю организации.

"Руководители Совфеда и Госдумы не получили приглашения на Генассамблею ПАЧЭС, которая пройдет до конца этого года. Это беспрецедентный случай", — сказала Бокова.

Она напомнила, Украина председательствует в организации во второй половине 2017 года.

Парламентарий выразила сожаление в связи с неконструктивной позицией украинских коллег.

В ПАЧЭС входят представители парламентов Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдавии, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины.