Саммит АТЭС по-вьетнамски: как Дананг встречает гостей форума

ДАНАНГ (Вьетнам), 9 ноя — РИА Новости. Мировые лидеры съезжаются во вьетнамский Дананг, где в пятницу и субботу пройдёт саммит АТЭС. В прибрежном городе уже готовятся к предстоящей работе лидеры Японии, Филиппин, Брунея и Перу, а завтра в переживающую туристический бум юго-восточную страну прибудут руководители России, США и КНР. Но если к приезду глав крупнейших экономик региона Вьетнам, может быть, и готов, то остальных здесь, похоже, не ждали.

Корреспондент РИА Новости освещала большое число международных мероприятий высокого уровня, но с таким организаторским безумием и банальным неуважением ко всему человеческому роду сталкивается впервые.

Начнём с того, что волонтеры, которые были призваны помочь сориентироваться многочисленным иностранным гостям, не очень-то порой могут это сделать. Потому что за редким исключением они английским языком едва владеют.

Вопрос транспорта — отдельная история. Организаторы, как и всегда бывает в подобных ситуациях, выделили специальные шаттлы для гостей форума, чтобы они с комфортом могли добраться до его основных площадок. Но и тут ожидало сплошное разочарование.

Еще саммит АТЭС не начался, а Дананг встал в пробку. Даже по тротуару ни проехать ни пройти pic.twitter.com/fUGxj3pluI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 ноября 2017 г.

​Если в первые дни недели высокого уровня — 6 и 7 ноября — придраться было не к чему, то когда в Дананг приехали министры и лидеры стран АТЭС, город буквально встал. Чтобы угодить высоким зарубежным гостям, вьетнамские власти начали перекрывать основные магистрали города, в том числе набережную, где находятся все рекомендованные для проживания отели и основные точки форума. Происходит это несколько раз за час. В это время движение закрыто даже для шаттлов. Дойти на своих двоих проблематично — площадки форума находятся довольно далеко друг от друга и от отелей.

В Москве, поверьте, на дорогах 1 балл по сравнению с предсаммитовским Данангом. Пару часов назад на том самом шаттле я встала в такую глухую пробку, что решила остаток пути до гостиницы пройти пешком. Удалось мне это с трудом, потому что на тротуаре меня ждал затор из мотобайков. Почувствовала себя героем компьютерного квеста: змейкой пролезала через узкое пространство между транспортными средствами.

И это ещё, заметьте, не все лидеры приехали! Завтра испытывать судьбу не буду и слушать выступление Дональда Трампа поеду на велосипеде.

Кстати, чтобы получить допуск на мероприятие, куда в пятницу приедут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава КНР Си Цзиньпин и сам Трамп, журналисту нужно было пройти семь кругов ада, точнее — унижений. Три часа выслушивания "подождите полчаса", "подождите ещё", "ещё чуть-чуть", и положенный пропуск ваш.

Но ведь должно же быть в организации форума хоть что-то хорошее, скажете вы. Конечно, похвалить тоже есть за что. Во-первых, волонтеры, хоть и плохо говорят на международном языке, все же искренне хотят вам помочь. Во-вторых, питанием журналисты обеспечены, и очень даже достойным. Репортёры могут отведать разнообразные блюда вьетнамской кухни — знаменитый говяжий суп фо-бо, спринг-роллы, тушёные стебли лотоса и, конечно, местные фрукты — питтахайю, папайю, ромбутан и так далее. Для желающих даже пиво раздают.

И погода вроде бы наладилась: проливные дожди, которые вызвали наводнение в соседнем, находящемся под охраной ЮНЕСКО, городе Хойане, прекратились, выглянуло солнце, так что теоретически между сессиями форума гости Дананга могут искупаться в чистейшем море и позагорать на белоснежном песке. Хотя это к организации форума отношения не имеет, но все же, согласитесь, приятный бонус.