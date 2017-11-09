Оружие, поставляемое США сирийским курдам, попадает к РПК, заявили в Турции

АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Оружие, которое США поставляют силам самообороны сирийских курдов (YPG), попадет в руки членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на слова министра обороны Турции Нуреттина Джаникли.

"Американской стороне переданы документы, в том числе фото, указывающие на наличие единого руководства обеими террористическими организациями (РПК и YPG — ред.). Копии документов переданы представителям Великобритании, Испании, Албании и других стран. Вашингтону также переданы фото противотанкового оружия (гранатомета) АТ-4, захваченного у террористов в ходе антитеррористической операции в провинции Хаккари (на юго-востоке Турции). Этот комплекс входил в перечень оружия, переданного США террористам YPG на севере Сирии", — заявил Джаникли на пресс-конференции в Брюсселе, где принимал участие во встрече министров обороны стран НАТО. Слова министра цитирует агентство Anadolu.

Он добавил, что во время встречи с главой Пентагона передал американской стороне доказательства, подтверждающие наличие прямой связи между РПК и YPG. По словам министра, с 10 января 2017 года число членов РПК, обезвреженных в Турции, достигло 2304.

РПК признана террористической группировкой в Турции и США. При этом Соединенные Штаты оказывают военную помощь сирийским курдам, которых Турция считает связанными с РПК, что вызывает напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.