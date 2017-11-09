Турция нацелена на создание собственной системы ПВО

АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. Анкара, сотрудничая с Францией и Италией в сфере совместного производства систем ПВО, нацелена на создание таких систем собственного производства, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Накануне в рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе был подписан меморандум о намерениях между Турцией, Францией и Италией в сфере ПВО. Как сообщили турецкие СМИ, соглашение предусматривает совместное производство и поставку Турции системы ПВО нового поколения SAMP-T консорциума Eurosam, которая будет отвечать нуждам Турции в краткосрочной перспективе.

"Наряду с (российскими комплексами) С-400, мы планируем совместную (с Францией и Италией) разработку ракетных комплексов SAMP-T. Таким образом, мы сможем более полно устранить недостатки в этой сфере. Этот проект внесет большой вклад в создание отечественной системы ПВО", — заявил Джаникли на пресс-конференции в Брюсселе. Его цитирует агентство Anadolu.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.