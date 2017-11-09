Россия не нарушала договор о РСМД, заявил Бондарев

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия не нарушала договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Москва сохраняет приверженность своим международным обязательствам, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

В конгрессе США согласовали выделение средств на разработку наземной ракеты средней дальности в ответ на "нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД)", соответствующее решение прописано в проекте оборонного бюджета на 2018 год, который был согласован палатой представителей и сенатом США.

"Россия не нарушала договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы сохраняем приверженность своим международным обязательствам", — заявил Бондарев.

По его словам, что касается США, то Вашингтон, напротив, "частенько нарушает договоры без официальной денонсации".

"Это привычное их поведение, равно как и практика приписывания другим странам своих же преступлений. Обычно обвинения в несуществующих нарушениях приводятся ими для легализации собственных якобы "ответных" мер или для отвлечения внимания от своих истинных преступлений. Я имею в виду и Сирию, и Украину, и Донбасс", — сказал сенатор.