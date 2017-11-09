Повстанцы-хуситы в Йемене рассказали о целях своих ударов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Повстанцы-хуситы в Йемене считают допустимыми целями для своих ударов в будущем столицы стран возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции, ведущей против них войну, заявил РИА Новости член политбюро движения хуситов Дейфалла аш-Шами.

Ранее в ноябре хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Эр-Рияда. Саудовским ПВО удалось сбить ее в небе над международным аэропортом, никто не пострадал. После инцидента Эр-Рияд заявил, что считает это актом войны со стороны Ирана, который считается в Саудовской Аравии спонсором хуситов.

"Чем больше удушают народ Йемена, появляется законное право направить удары по тем, кто сотрудничает с этой агрессией…, все столицы стран коалиции, которые поддерживают агрессию, будут законными целями с точки зрения самообороны", — заявил аш-Шами.

Среди являющихся такими целями городов аш-Шами назвал Абу-Даби и Дубай — столицу и экономический центр ОАЭ. Он отметил, что страны арабской коалиции должны отнестись к угрозам хуситов "с серьезностью".

В соседнем с Саудовской Аравией Йемене с 2014 года продолжается гражданская война. С одной стороны в ней участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные действующему президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку правительственным силам в войне с хуситами. Война привела к тяжелой гуманитарной ситуации в стране.