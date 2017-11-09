В Дели введут схему движения авто по четным и нечетным дням из-за смога

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноя — РИА Новости. Власти индийского Дели объявили о введении на пять дней схемы движения автомобилей с четными и нечетными номерами по четным и нечетным дням из-за высокого уровня загрязнения воздуха, сообщил министр транспорта правительства национального столичного региона Дели Кайлаш Галот.

Индийская столица третий день окутана густым смогом, показатели станций измерения уровня загрязнения воздуха превышают нормы в десятки раз. Власти характеризуют ситуацию как "сильное загрязнение", что по используемой методологии является самым высоким уровнем, который "оказывает негативное воздействие на здоровых людей и серьезно сказывается на больных". При этом метеорологи заявляют, что пиковые показатели уже пройдены и к субботе ситуация улучшится.

"В этот раз схема четный/нечетный – это часть Комплекса мероприятий поэтапных мер реагирования. При определенном уровне PM10 и PM2,5 в действие вводится схема четный/нечетный", — заявил Галот на пресс-конференции в Дели.

Схема будет действовать 13-17 ноября в отрезке 08.00-20.00 местного времени.

Власти Дели уже в третий раз прибегают к схеме ограничения движения. Ранее она применялась 1-15 января и 15-30 апреля 2016 года. Но если сейчас мера является частью упомянутого министром плана борьбы с загрязнениями окружающей среды, разработанным соответствующим ведомством, то тогда власти вводили ее в экспериментальном порядке.

Галот пояснил, что в этот раз правила будут те же, что и в предыдущие. Тогда схема не распространялась на женщин-водителей, авторикш, автомобили премьер-министра, президента и ряда других важных персон, военных и дипломатов. Водители автомобилей с электродвигателями, на сжиженном газе или с гибридными двигателями могут получить специальные стикеры на заправках СПГ.

Галот также заверил, что с представителями объединений таксистов будут проведены встречи, чтобы гарантировать, что они не будут завышать тарифы. Одновременно будет увеличено число курсирующих по городу автобусов.

Власти страны принимают и другие меры по реагированию на сложившуюся обстановку – до 14 ноября в Дели запрещены любые строительные работы.