В НАТО обсудили "вмешательство" России в западные демократии, заявил Мэттис

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Министры обороны стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе обсудили приписываемое России вмешательство в демократический процесс в этих странах, заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы также обсудили постоянные усилия России по вмешательству в суверенный демократический процесс в наших странах", — сказал Мэттис по итогам заседаний.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.