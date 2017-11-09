США беспокоятся о выполнении Россией своих обязательств, заявил Мэттис

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. США все больше беспокоятся о том, намерена ли Россия выполнять подписанные ей соглашения, и намерены обсудить этот вопрос с РФ, заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы твердо считаем, в течение нескольких лет, что россияне нарушили договор о РСМД, и мы предпринимаем усилия, чтобы россияне вернулись к выполнению договора. Как и в случае с Венским соглашением, Минским соглашением, Хельсинским соглашением — у нас растет беспокойство в связи с тем, желает ли Россия выполнять соглашения, которые она подписала", — сказал Мэттис.

По его словам, "многие страны уже располагают собственными доказательствами того, что делает Россия".

"Мы будем взаимодействовать с Россией, пытаясь разрешить этот вопрос", — заявил министр.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США довольно часто звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.