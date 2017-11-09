В Великобритании рассказали о программе по дерадикализации

Полицейский у входа на станцию метро в Лондоне. Архивное фото

Полицейский у входа на станцию метро в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 9 ноя — РИА Новости. Власти Великобритании в 2015-2016 годах включили более 7,5 тысяч человек в программу дерадикализации и предотвращения терроризма Channel, сообщается в статистических документах, опубликованных в четверг МВД страны.

Channel — анонимная добровольная программа, которая нацелена на поддержку людей, подверженных нежелательному агрессивному влиянию и склонных к идеологии терроризма.

Всего в программу включены 7631 человек, большинству из них (4274 человека или 56%) — 20 лет или меньше. Порядка 12% зачисленных в программу — женщины. Сообщается, что большинство включенных в список молодых людей потенциально опасны.

В 2017 году в Великобритании были совершены пять терактов: четыре в Лондоне и один в Манчестере. Как заявил руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер, ряд преступников, совершивших их, находились под полицейским наблюдением и ранее. В стране введен высокий уровень террористической угрозы.