НАТО приветствует присоединение ОАЭ и Катара к ее миссии в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар присоединятся к натовской миссии в Афганистане "Решительная поддержка", НАТО приветствует это, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он сообщил журналистам, что в министерском заседании участников миссии "Решительная поддержка" в четверг участвовали представители Катара и ОАЭ, которые намерены присоединиться к миссии.

"Катару и ОАЭ предстоит самим подробнее сообщить, какого рода вклад они намерены сделать. Но они выразили готовность предоставить поддержку и возможности для миссии "Решительная поддержка", — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что эти страны участвовали в боевой операции в Афганистане.

"Я приветствую поддержку и вхождение их в миссию "Решительная поддержка", потому что у них есть возможности и знания, ценные для миссии "Решительная поддержка", — сказал генсек.