БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Россия и Китай как соседи КНДР должны обеспечить выполнение введенных СБ ООН санкций против Северной Кореи, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"России вместе с Китаем предстоит сыграть особую роль, потому что они постоянные члены СБ ООН, принявшего санкции против КНДР, но и соседи, что наделяет их особой ролью, чтобы сделать так, чтобы санкции были полностью выполнены", — сказал Столтенберг журналистам по итогам заседания министров обороны стран-членов НАТО.