Столтенберг рассказал, сколько НАТО пробудет в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Присутствие НАТО в Афганистане не продлится бесконечно, но альянс останется в стране столько, сколько посчитает необходимым, пока афганские войска не будут способны самостоятельно обеспечивать безопасность, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы остаемся столько, сколько мы посчитаем необходимым. Но это не бесконечная миссия, наша цель – добиться того, чтобы афганцы полностью взяли на себя ответственность за собственную безопасность", — сказал Столтенберг журналистам, отвечая на вопрос о сроках миссии.

При этом, по его словам, "сейчас они (афганцы – ред.) явно нуждаются в присутствии НАТО, в усиленном присутствии НАТО".

"Мы не собираемся возвращаться к боевой миссии", — подчеркнул генсек.

Ранее генсек заявлял, что контингент небоевой миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" будет увеличен с нынешних 13 до 16 тысяч человек.

В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Позже НАТО неоднократно заявляла, что не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии.