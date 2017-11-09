Варшава не должна навязывать Киеву свое видение истории, считают в Раде

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Заместитель главы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает, что несмотря на поддержку Украины со стороны польских властей, Варшава не должна навязывать Киеву свое видение истории и указывать, "как жить".

Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилась в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции.

"Нам надо учиться защищать себя не только с Востока, но и, возможно, с Запада и других направлений. К нам должны относится с уважением все соседи. Мы уважаем Польшу и очень ей благодарны за поддержку, но это не означает, что кто-то нам должен диктовать, как жить, какая у нас должна быть историческая память и другие вещи", — сказал Гончаренко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".

Накануне президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.

Польские историки расценивают "Волынскую резню" как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек. Исследователи с Украины в свою очередь считают эти события следствиями войны Армии Крайовой с УПА (запрещена в РФ), в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Верховная рада Украины в ответ приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".