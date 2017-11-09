Песков прокомментировал слова Трампа о совместной работе с Россией по КНДР

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Призыв президента США Дональда Трампа совместно работать с РФ по урегулированию ситуации с КНДР звучит в русле позиции Москвы о важности совместных усилий, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин неоднократно говорил о необходимости тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон в интересах урегулирования Северокорейского кризиса, и в этом плане призыв сотрудничать и взаимодействовать для решения этой проблемы, озвученный американским президентом, безусловно, звучит как минимум в русле последовательной и хорошо всем знакомой линии нашего президента", — ответил Песков на просьбу прокомментировать, совпадает ли видение Вашингтона о совместном решении кризиса с мнением Москвы.