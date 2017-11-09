На Украине расследуют пять дел против руководства мининфраструктуры

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует пять уголовных дел в отношении высшего руководства мининфраструктуры, заявил в четверг журналистам глава министерства Владимир Омелян.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что провело обыски у Омеляна. В отношении него начато расследование по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Однако Омелян заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.

"По моей информации, в НАБУ находится около пяти уголовных расследований по злоупотреблениям в рамках инфраструктуры Украины. Они касаются топ-чиновников и касаются миллиардных хищений — я надеюсь, это в гривне, а не в долларах. Много их них были инициированы с нашей подачи и на базе наших материалов", — заявил Омелян.

Он также сказал, что готов сотрудничать со следствием по всем вопросам, касающимся деятельности подконтрольного ему ведомства.