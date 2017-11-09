Захарова назвала заявление премьера Македонии о его "ликвидации" самопиаром

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. 9 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. 9 ноября 2017

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заявления премьер-министра Македонии Зорана Заева о том, что РФ якобы готовила его ликвидацию, являются безосновательными инсинуациями и попыткой самопиара, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщила Захарова, македонский премьер в интервью черногорскому радио 5 ноября рассказал о "неких планах его ликвидации по черногорскому сценарию".

"Считаем, что подобное высказывание не только является безосновательными инсинуациями, даже какими-то маниакальными конструкциями, но и в принципе похоже на какую-то попытку жертвенного самопиара. Главное, что такие заявления наносят ущерб российско-македонским отношениям и явно контрастируют с декларируемой готовностью Скопье к выстраиванию конструктивного взаимодействия с нашей страной", — сказала она на брифинге.

Официальный представитель МИД РФ также считает, что такие заявления "служат просто прикрытием ускоренного втягивания в Североатлантический альянс балканского государства".