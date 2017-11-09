Армения последней в ЕАЭС поместит "страшные" картинки на пачки сигарет

ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Армения позже других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнет размещать на сигаретных пачках изображения человеческих органов, поврежденных болезнями, вызванными курением. Как сообщает Sputnik Армения, коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставила Еревану отсрочку исполнения техрегламента ЕАЭС на табачную продукцию до 15 июля 2018 года.

Для других стран-участниц союза переходный период истекает 15 ноября 2017 года.

Исключение сделано в связи с тем, что армянские производители не смогут до лета 2018 года реализовать большие объемы ранее закупленного упаковочного материала: это может привести к значительным финансовым потерям и негативно сказаться на экономике страны.

С 15 ноября 2017 года в странах ЕАЭС все пачки сигарет будут оформлены по-новому. Теперь "страшные" картинки должны быть нанесены на обе стороны упаковки: вверху на лицевой стороне и внизу на оборотной. Изображение должно занимать не менее 50 процентов от площади пачки. Картинки будут сопровождаться надписями о том, что именно нарисовано.

Кроме того, в упаковки сигарет запретят помещать разные вкладыши, которые часто носили рекламный характер, и ими можно было прикрывать картинки. Сбоку на сигаретной пачке напишут, что товар содержит системные яды. Также на упаковках больше нельзя будет наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания.

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