Голову Хаджи-Мурата, хранящуюся в музее, хотят предать земле

БАКУ, 9 ноя – РИА Новости. Власти Гахского района Азербайджана, на территории которого расположена могила легендарного Хаджи-Мурата, надеются, что после того, как здесь будет захоронена его голова, туристический потенциал региона начнет развиваться, сообщает Sputnik Азербайджан.

Разговоры о необходимости захоронить голову Хаджи-Мурата, одного из сподвижников предводителя кавказских горцев имама Шамиля, которая находится в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере) в Санкт-Петербурге, продолжаются уже второй год. На днях об этом вновь заговорил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Два года назад министр культуры России Владимир Мединский своим приказом создал специальную межведомственную комиссию по исследованию и перезахоронению останков Хаджи-Мурата. Она должна была идентифицировать его останки, захороненные в селе Тангыт Гахского района Азербайджана, и череп, хранящийся в российском музее, и, в случае подтверждения их подлинности, решить вопрос о перезахоронении.

Группа ученых во главе с известным азербайджанским археологом Мамедали Гусейновым еще в 1957-1958 годах доказала, что в могиле захоронено тело Хаджи-Мурата.

В пользу этой версии говорили многочисленные факты. Так, было установлено, что в могиле захоронен человек без головы, а кости его левой ноги повреждены. Кроме того, известно, что именно на этой территории происходили военные стычки, что подтвердил анализ других местных захоронений.

В 80-х годах прошлого века ученые вновь обследовали останки и еще раз подтвердили, что могила принадлежит именно Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат, ставший героем одноименной повести Льва Толстого, родился в дагестанском селе Хунзах, по национальности – авар. Он получил известность после того, как в 1834 году принял участие в заговоре своего брата Османа против Гамзата-бека, второго имама Дагестана и Чечни. В последующие годы он был посредником в переговорах между русской армией и аварами.

Хаджи-Мурат участвовал в военных действиях на стороне России против имама Шамиля — преемника Гамзата. Но в 1840 году его обвинили в тайных отношениях с Шамилем, арестовали и отправили в крепость Темир-Хан-Шуру. Горцу удалось бежать, совершив прыжок со скалы и утащив за собой двоих конвоиров. Он приземлился на них при падении, благодаря чему сломал только одну ногу.

С этого времени началась его служба имаму Шамилю, назначившему его наибом всех аварских селений.

В 1852 году Хаджи-Мурата в горах настигли казаки. По данным источников, он и несколько его соратников в течение 11 часов продолжали сражаться, и все погибли. После смерти Хаджи-Мурата, его голову отсекли, перевезли в Петербург и мумифицировали.

Сначала она хранилась в Военно-медицинской академии, затем ее передали в Музей антропологии и этнографии.

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