Москва обеспокоена исследованиями США с биоматериалом, заявила Захарова

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Москва обеспокоена проведением Пентагоном исследований с биологическим материалом россиян, при этом официальные объяснения США звучат неубедительно и вызывают дополнительные вопросы, заявила в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян надуманными и сомнительными. Он подчеркнул, что в любом случае при взятии биопроб требуется согласие государства, на территории которого ведется такая деятельность.