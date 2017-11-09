Москва обеспокоена исследованиями США с биоматериалом, заявила Захарова

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Москва обеспокоена проведением Пентагоном исследований с биологическим материалом россиян, при этом официальные объяснения США звучат неубедительно и вызывают дополнительные вопросы, заявила в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда последовали соответствующие комментарии от силовых ведомств США, как-то всем стало несмешно… Действительно, мы крайне озабочены проведением именно военным ведомством США исследований с биологическим материалом российских граждан, который был создан на территории России. Официальные объяснения, которые были распространены Пентагоном, в данном случае звучат неубедительно, и только вызывают дополнительные вопросы", — заявила Захарова на брифинге в Москве.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян надуманными и сомнительными. Он подчеркнул, что в любом случае при взятии биопроб требуется согласие государства, на территории которого ведется такая деятельность.