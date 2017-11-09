Утверждения постпреда США о химоружии бездоказательны, заявили в МИД России

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве

РИА Новости. УТВЕРЖДЕНИЯ ПОСТПРЕДА США ПРИ ООН О ПРИМЕНЕНИИ ДАМАСКОМ ХИМОРУЖИЯ БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫ, ОНИ И НЕАДЕКВАТНЫЕ НАМЕКИ В АДРЕС РФ НЕ ДЕЛАЮТ ХЕЙЛИ ЧЕСТИ — МИД РФ