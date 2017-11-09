При Трампе Госдеп лишился 60% кадровых послов, заявил экс-дипломат

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Госдепартамент лишился 60% кадровых дипломатов в ранге послов с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа, сообщила бывший американский посол в Панаме и глава Ассоциации дипломатической службы США Барбара Стивенсон.

"Невозможно отрицать, что наш руководящий состав истощается с головокружительной скоростью, частично из-за решений о сокращении числа случаев повышений по службе в два раза. Штат дипломатической службы в госдепартаменте потерял 60% кадровых послов с января", — написала дипломат в комментарии для издания Foreign Service Journal

По оценке Стивенсон, в связи с прекращением принятия на службу новых сотрудников в 2018 году ведомство примет в свой штат лишь 100 человек, что более чем в три раза меньше, чем в 2016 году.

Быстрая потеря высокопоставленных чиновников ведомства имеет "серьезное, немедленное и существенное влияние на способность Соединенных Штатов формировать обстановку в мире", отметила она.

Ранее сообщалось, что госдепартамент США в рамках реорганизации намерен сократить собственный бюджет на 10 миллиардов долларов в ближайшие пять лет. Новый федеральный бюджет на 2018 год предусматривает почти 30-процентное сокращение расходов на деятельность внешнеполитического ведомства в противовес росту расходов на оборонные нужды. Госсекретарь Рекс Тиллерсон в частности предложил сократить 2,3 тысячи сотрудников американского внешнеполитического ведомства ради оптимизации финансов.