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Шведские актрисы призвали покончить с замалчиванием домогательств

12:4309.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВид Стокгольма. Архивное фотоВид Стокгольма. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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СТОКГОЛЬМ, 9 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Более 450 актрис театра и кино Швеции потребовали от властей страны и руководителей отрасли покончить с культурой замалчивания сексуальных домогательств в отрасли.

Джина Лоллобриджида. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Джина Лоллобриджида заявила, что дважды становилась жертвой домогательств
"Культура замалчивания распространена в нашей отрасли. Многие звезды мужского пола и режиссеры признаются гениальными и поддерживаются отраслью независимо от того, чему они подвергают своих коллег. Из-за их звездного статуса посягательство никогда не имеет последствий", — написали 456 актрис в совместной статье, опубликованной в газете Svenska Dagbladet.

Актрисы подписали статью, назвав свои имена. В ней не только призыв изменить ситуацию, но и приведены конкретные свидетельства домогательств, а также сексуальных действий, граничащих с изнасилованиями на рабочем месте. О своем опыте актрисы рассказывают анонимно, описывают, к примеру, случаи приставания мужских коллег или режиссеров во время перерывов между съемками или репетициями, грубые комментарии актеров или режиссеров во время съемок сексуальных сцен. Также рассказывается о случаях появления на съемочных площадках отдельных известных актеров в нетрезвом виде, которые позволяли себе оскорбления, домогательства, но когда никто не решался что-либо сказать.

Американская певица Мэрайя Кэри и американский актер Ник Кэннон. Архивное фото
© AP Photo / Matt Sayles
Экс-телохранитель Мэрайи Кэри обвинил ее в домогательствах, сообщили СМИ
"Режиссеры обладают огромной властью над своими актерами, поскольку мы создаем образы и осуществляем видение режиссера. Условия, в которых оказываешься как актер, похоже на чувство, с которым сталкиваешься, когда стоишь перед доктором или психологом. Что означает власть? И что это стоит?", — написали актрисы.

"Режиссеры, вы потерпели неудачу. Продюсеры, вы потерпели неудачу. Театральные шефы, вы потерпели неудачу. Политики, вы потерпели неудачу. Вы несете ответственность за то, чтобы никто не подвергался на рабочем месте сексуальным домогательствам", — написали актрисы.

Статья вызвала волну дискуссий в Швеции среди работников культуры. Министр культуры Швеции Алис Ба Кунке, комментируя свидетельства и призыв актрис, сообщила о том, что вызвала к себе для беседы руководителей крупных театров Швеции для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Кевин Спейси в сериале Карточный домик
© Netflix
Без Андервуда и Трампа: кого недосчитался Голливуд после секс-скандала
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

Также разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться, что у него были отношения с мужчинами. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.

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