Шведские актрисы призвали покончить с замалчиванием домогательств

СТОКГОЛЬМ, 9 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Более 450 актрис театра и кино Швеции потребовали от властей страны и руководителей отрасли покончить с культурой замалчивания сексуальных домогательств в отрасли.
Актрисы подписали статью, назвав свои имена. В ней не только призыв изменить ситуацию, но и приведены конкретные свидетельства домогательств, а также сексуальных действий, граничащих с изнасилованиями на рабочем месте. О своем опыте актрисы рассказывают анонимно, описывают, к примеру, случаи приставания мужских коллег или режиссеров во время перерывов между съемками или репетициями, грубые комментарии актеров или режиссеров во время съемок сексуальных сцен. Также рассказывается о случаях появления на съемочных площадках отдельных известных актеров в нетрезвом виде, которые позволяли себе оскорбления, домогательства, но когда никто не решался что-либо сказать.
"Режиссеры, вы потерпели неудачу. Продюсеры, вы потерпели неудачу. Театральные шефы, вы потерпели неудачу. Политики, вы потерпели неудачу. Вы несете ответственность за то, чтобы никто не подвергался на рабочем месте сексуальным домогательствам", — написали актрисы.
Статья вызвала волну дискуссий в Швеции среди работников культуры. Министр культуры Швеции Алис Ба Кунке, комментируя свидетельства и призыв актрис, сообщила о том, что вызвала к себе для беседы руководителей крупных театров Швеции для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Также разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться, что у него были отношения с мужчинами. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.