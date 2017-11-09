МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Представители российского МВД пользуются авторитетом в Интерполе, который учитывает точку зрения РФ при принятии всех своих решений, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в эфире "Россия 24".

"На площадках Интерпола, на площадках АСЕАНАПОЛа мы обсуждаем самые злободневные вопросы, делимся опытом и вырабатываем тактику решения тех задач, которые нам современная действительность выдвигает. И я не скрою, могу с гордостью сказать, что пользуемся авторитетом при подходе к решению этих текущих проблем, по решению современных вызовов и угроз у наших зарубежных партнеров… Наша точка зрения учитывается при принятии всех решений этим представительным органом полицейского содружества", — сказал Колокольцев.

Он напомнил, что вице-президентом всемирной полицейской организации Интерпол от Европы стал руководитель Национального бюро Интерпола МВД России.

"Сколько было претендентов, и тем не менее представители 190 стран мира поддержали нашего кандидата от Европы, и он стал вице-президентом", — заключил глава МВД России.