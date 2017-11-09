СМИ узнали об интимной близости Чарли Шина с подростком

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американский актер Чарли Шин в 1984 году имел интимные отношения с 13-летним партнером по съемкам Кори Хеймом (Corey Haim), утверждает американский таблоид National Enquirer, ссылаясь на близкого друга Хейма.

Канадский актер Кори Хейм получил известность в подростковом возрасте после съемок в фильмах "Пропащие ребята" и "Лукас". В последней картине также снимался Чарли Шин. Близкий друг Хейма Доминик Брашиа (Dominick Brascia) сообщил изданию, что в 1984 году на съемках фильма "Лукас" Чарли Шин имел интимные отношения с 13-летним Хеймом.

По словам Брашиа, скончавшийся в 2010 году в возрасте 38 лет от пневмонии Хейм, рассказывал другу об интимной близости с Шином во время съемок фильма "Лукас".

"Хейм заявил, что после того, как все случилось, Шин к нему охладел и отверг его. А когда Кори снова захотел развлечься, Чарли не проявил интереса", — сообщил Брашия таблоиду.

Слова Брашиа подтвердил источник издания, близкий к Чарли Шину. По информации источника, Шин признал факт интимной близости с Хеймом, однако настаивал, что она была по обоюдному согласию. В свою очередь, представитель Шина заявил в среду журналу Hollywood Reporter, что "Чарли Шин категорически отрицает эти утверждения".

Карлос Ирвин Эстевес, известный как Чарли Шин, родился в 1965 году в Нью-Йорке. На счету актера роли в фильмах "Уолл-стрит" и "Горячие головы", а также в сериале "Два с половиной человека".