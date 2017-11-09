Эксперт назвал причину возможного запрета российского контента в США

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Инициатива Сената США запретить местным дистрибьюторам включать в свои сети "российский государственный контент" связана с отсутствием сформировавшегося внешнеполитического курса новой администрации этой страны, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

По мнению конгрессменов, телестанциям нельзя передавать контент, который "контролируется или финансируется российским правительством". Авторы документа, очевидно, планируют запретить все контрактные коммерческие обязательства, предполагающие включение российских телеканалов в пакеты. Пояснениями со стороны сенатского комитета РИА Новости пока не располагает.

"Причины этого связаны, в том числе, с формированием внешней политики США, которое до сих пор не завершилось. До сих пор нет внятной политики, и на фоне этого звучит постоянная критика в адрес российских телеканалов. Она крайне раздражает американский истеблишмент", — сказал Суздальцев в беседе с РИА Новости.

По его мнению, сейчас в США сложилась ситуация, зеркальная той, что была десятилетия назад в Советском Союзе.

"Если помните, при Советском Союзе все силы были брошены на то, чтобы "рупоры западной пропаганды" максимально не доходили до советских граждан. Сейчас мы имеем зеркальную ситуацию – они закрываются от голоса, от мнений. О чем говорит им этот голос? О том, что мир изменился", — заявил эксперт.

Он полагает, что за стремлением блокировать российский государственный контент "стоит косвенное признание". "Прежде их политическая система была очень сильной, прочной, отформатированной. Теперь же они не выдерживают", — указал собеседник агентства.

"Закрыться от оппонента – это признать свое поражение. Поэтому, к этому нужно относиться позитивно – в том плане, что речь идет о признании наших заслуг", — добавил Суздальцев.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по якобы имевшему место влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию главного редактора RT Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.

Российские власти неоднократно высказывались в поддержку телеканала, а также заявляли о возможности введения зеркальных мер в отношении американских СМИ.