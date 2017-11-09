В Госдуме оценили планы США выделить $4,6 млрд на "противодействие" России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Выделение 4,6 миллиарда долларов на "противодействие" России в Европе является очередным недружественным шагом в адрес Москвы, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью RT.

По его словам, американцы пытаются сосредоточить войска в странах ЕС не только с целью "напугать" Россию, но и из-за стремления держать саму Европу под контролем.

"И чтобы не писать в бюджете прямым языком "содержание войск на оккупированных европейских территориях", они пишут "мероприятия по сдерживанию российской агрессии", — добавил парламентарий.

Шерин также отметил, что США не просто остаются на тех территориях, куда пришли во время Второй мировой войны, но и ищут предлоги для того, чтобы "оккупировать" другие государства.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета на 2018 год. Согласно документу 4,6 миллиарда долларов будут выделены на "противодействие" России в Европе.