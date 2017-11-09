Эксперт прокомментировал разработку ракеты средней дальности в США

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Выделение конгрессом США средств на разработку наземной ракеты средней дальности формально не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но является еще одним этапом ухудшения двусторонних российско-американских отношений, заявил в четверг РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

В конгрессе США согласовали выделение средств на разработку наземной ракеты средней дальности в ответ на "нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", соответствующее решение подписано в проекте оборонного бюджета на 2018 год, который был согласован палатой представителей и сенатом США. Как следует из документов, опубликованных на сайте комитета по вооруженным силам сената, бюджет предусматривает выделение 58 миллионов долларов.

"Средства выделены на НИР по определению возможности создания такого вооружения и определения ее тактико-технических требований – это работа чисто бумажная, теоретическая, и на выходе она никакого железа не имеет. Сама выделенная сумма говорит о том, что это исследовательская, а не опытно-конструкторская работа", — сказал Мураховский.

По его словам, эти научные исследования не являются формальным нарушением договора РСМД, но если их итогов станет какая-либо опытно-конструкторская работа (создание составных частей изделия), то это будет прямым и грубым нарушением РСМД.

"У США есть претензии к Российской Федерации, что она якобы нарушает положения РСМД, и они указывают, что мы нарушаем этот договор двумя изделиями, одно из них – это крылатая ракета для ракетного комплекса "Искандер", и второй — ракетный комплекс "Рубеж". Они считают, что в обоих случаях договор нарушается", — сказал эксперт.

Он также отметил, что если в ответ на претензии США российская сторона предоставит "полные данные по этим изделиям, и из них будет понятно, что этот договор не нарушается".

"Претензии абсолютно не обоснованы. Мы скрупулёзно и четко соблюдаем положения РСМД", — заключил собеседник агентства.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США довольно часто звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.

По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты — последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.

В МИД РФ заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Лавров также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.