Формат "6+1" по Афганистану вряд ли возобновится, считают в МИД России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов считает, что возобновление формата "6+1" по Афганистану вряд ли возможно, переговорный процесс нужно вести с привлечением партнеров по Центральной Азии.

Как ранее заявила РИА Новости и.о. помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии и спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Элис Уэллс, возобновление формата "6+1" по Афганистану возможно, он полезен и объединяет ключевые региональные страны.

В формат "6+1" входят Россия, США, Пакистан, Индия, Китай, Иран и Афганистан.

"Это вряд ли. Мы это с Элис Уэллс обсуждали (в сентябре на встрече в Нью-Йорке), я сказал "нет", — заявил Кабулов РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать слова Уэллс.

"Мы от этого формата ("6+1") не отказались. Мы его просто расширили за счет стран Центральной Азии. И мы не можем игнорировать центральноазиатских партнеров, которые имеют совершенно законные интересы безопасности, связанные с Афганистаном, и они должны быть полноценными участниками регионального диалога", — пояснил высокопоставленный дипломат.