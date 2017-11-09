В США считают возможным возобновление формата "6+1" по Афганистану

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Возобновление формата "6+1" по Афганистану возможно, он полезен и объединяет ключевые региональные страны, заявила в интервью РИА Новости и.о. помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии и спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Элис Уэллс.

В формат "6+1" входят Россия, США, Пакистан, Индия, Китай, Иран и Афганистан.

"Я думаю, да. Я считаю, что этот формат полезен, поскольку он соединяет ключевые региональные страны", — сказала она, отвечая на вопрос, возможно ли возобновить работу этого формата по Афганистану.

Высокопоставленный американский дипломат отметила, что США "поддерживают многосторонние форматы". При этом Уэллс полагает, что нет одного идеального формата по Афганистану, который смог бы помочь урегулированию ситуации.

"Я не думаю, что есть какой-то один единственный верный формат, который необходим для стабилизации ситуации в Афганистане", — пояснила собеседница агентства.

Так, в частности, Уэллс отметила, что "ШОС может предоставить существенную помощь (для Афганистана) как в борьбе с иностранными террористами, так и помощь в экономическом развитии" страны. "Так что все эти форматы играют свою роль", — подытожила она.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что формат "6+1" не работает. По его словам, "американцы пытаются любой формат приспособить как дополнительный инструмент своей политики в Афганистане", который "не устраивает" РФ.