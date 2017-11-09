ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США считают важным работать вместе с РФ по урегулированию ситуации в Афганистане, у стран есть много "пересекающихся интересов", заявила в интервью РИА Новости и.о. помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии и спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Элис Уэллс.

По ее словам, у Вашингтона и Москвы "есть много тем для обсуждения". "У США и России есть много пересекающихся интересов в Афганистане. И это две страны, у которых имеется большой опыт в Афганистане. Я считаю важным то, что мы работаем вместе", — отметила высокопоставленный дипломат.

Уэллс также добавила, что новый посол США в РФ Джон Хантсман активно работает в Москве, в том числе и по этому направлению. "Афганистан – это один из вопросов, который мы обсуждаем с руководством вашей страны", — подытожила собеседница агентства.