Спецпредставитель США по Афганистану планирует встречу с Кабуловым

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. И.о. помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии и спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Элис Уэллс сообщила РИА Новости, что скоро встретится с ее российским коллегой — спецпредставителем президента РФ по Афганистану, главой второго департамента Азии МИД РФ Замиром Кабуловым.

"Скоро", — сказала Уэллс, отвечая на вопрос о том, когда пройдет следующая встреча с ее российским коллегой Кабуловым.

"Мы пока не назначили дату, но я с нетерпением жду встречи с ним снова", — добавила она.

Последняя встреча Уэллс и Кабулова состоялась в сентябре в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Администрация президента США Дональда Трампа в августе приняла новую стратегию действий в Исламской республике. В ее рамках численность военного контингента выросла на 3,5 тысячи до 14,5 тысячи человек.