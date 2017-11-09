Западу не нужны ни сильная Россия, ни сильная Украина, считают в Госдуме

Реакция на события на Украине. Ноябрь 2017 (34)

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Запад не заинтересован ни в сильной России, ни в сильной Украине, заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Запад поддерживает Украину, но поддерживает на поводке, подачками, очевидно не вкладывая большие средства в инфраструктуру, в развитие Украины, даже сейчас, когда она вроде бы у них главный союзник на Востоке. Это говорит о том, что Запад не заинтересован ни в сильной России, ни в сильней Украине", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму"

По его словам, России стоит рассчитывать только на свои силы, не оглядываясь на западных партнеров.