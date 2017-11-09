В Мехико выразили протест США после казни в Техасе мексиканца

МЕХИКО, 9 ноя — РИА Новости. МИД Мексики сообщил в среду вечером о приведении в исполнение смертного приговора гражданину страны Рубену Карденасу Рамиресу в тюрьме американского штата Техас.

Ранее он был приговорен к высшей мере наказания за изнасилование и убийство своей двоюродной сестры в 1997 году на юге Техаса.

"МИД с прискорбием сообщает, что мексиканец Рубен Карденас Рамирес был казнен сегодня (в среду) в Техасе после того, как были пройдены все возможные инстанции, включая верховный суд США", — говорится в сообщении мексиканского ведомства.

По мнению мексиканских дипломатов, казнь Рамиреса была проведена с явным нарушением резолюции Международного суда ООН. В 2004 году эта инстанция в ответ на обращение Мексики постановила, что Соединенные Штаты в 51 из 52 случаев задержания граждан Мексики нарушили свое обязательство своевременно проинформировать иностранных граждан об их праве на уведомление консульских служб о своем задержании (так называемое дело Авены).

"Правительство Мексики выражает свой самый энергичный протест в части неисполнения США и штатом Техас решения высшей международной судебной инстанции, которая дала указание этой стране пересмотреть обвинительный приговор и наложенное наказание", — говорится в заявлении МИД Мексики.

Официальный Мехико отмечает, что выступает против применения смертной казни, считая ее нарушением основополагающих прав человека, жестокой и бесчеловечной мерой наказания, и намерен и дальше бороться на всех уровнях за мораторий на казнь и ее возможную полную отмену во всем мире.