Трамп и Си Цзиньпин обсудили усиление координации по Афганистану

ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп в ходе переговоров в четверг обсудили усиление координации по Афганистану и Корейскому полуострову.

"Мы договорились усиливать контакты как на высоком уровне, так и на всех уровнях, расширять торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие между вооруженными силами двух стран, контакты между людьми", — заявил китайский лидер в ходе встречи.

Он также отметил, что главы двух государств условились "усиливать координацию по вопросу Корейского полуострова и ситуации в Афганистане, а также стимулировать развитие китайско-американских отношений".

Президент США Дональд Трамп находится в Пекине с официальным визитом, который продлится до 10 ноября. Ранее сообщалось, что основными темами переговоров в китайской столице станет проблема Корейского полуострова и двусторонняя торговля.