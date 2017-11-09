Посол Аргентины в Кито лишился поста за слова о нечистоплотности эквадорцев

МЕХИКО, 9 ноя — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри снял с должности посла в Эквадоре Луиса Хуэса за оскорбительные высказывания в адрес эквадорцев.

Скандал начался 22 октября, когда Хуэс отправился в Аргентину из Кито, чтобы проголосовать на законодательных выборах. При этом он рассказал, что по прилету на родину принял душ и переоделся. "Я не хотел оставаться в той же одежде, потому что тогда скажут – видно, что этот грязнуля перенял эквадорские привычки", — заявил дипломат.

Высказывание вызвало резкую реакцию правительства Эквадора, посчитавшего неприемлемыми подобные заявления. Пытаясь пояснить свои слова, Хуэс впоследствии ссылался на обычаи некоторых народностей Эквадора, что также возмутило официальный Кито. "Одна из самых известных – народ отавало. Они одеваются утром в субботу и все выходные ходят в одной и той же одежде. Я имел в виду это", — приводит слова Хуэса портал Clarin.

Несмотря на извинения посла, власти Эквадора настояли на его смещении с должности, что и было подтверждено МИД Аргентины в среду вечером в отдельном сообщении. Как отмечает мексиканский портал Excelsior, Хуэс останется на госслужбе, в частности, ему якобы предложен пост в министерстве обороны.