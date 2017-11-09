Трамп активно пользуется новым лимитом знаков в Twitter

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп активно пользуется новым лимитом на запись в Twitter в 280 знаков.

Трамп за сутки разместил в своем микроблоге девять твитов, из них четыре — больше прежней максимально допустимой длины. Самый длинный твит Трампа за этот день уложился в 247 символов. В этих твитах президент описывал свой визит в Южную Корею, а затем в Китай.

Сервис микроблогов Twitter увеличил вдвое (до 280) допустимое число знаков в сообщениях.

Ранее сообщения в микроблоге были ограничены 140 символами. В сентябре Twitter начал тестировать увеличение числа символов до 280, но нововведение было доступно лишь для небольшой группы пользователей. По статистике Twitter, ранее 9% твитов на английском языке не хватало отведенного количества символов.

Другие языки сталкивались с этой проблемой значительно меньше — например, японский, где лишь 0,4% твитов не хватало символов из-за иероглифической письменности. По той же причине нововведение не коснулось китайского языка, где письменность иероглифическая, и корейского, пользующегося слоговой письменностью.

Нововведение последовало на фоне очередного разочарования инвесторов в способности компании привлекать новых пользователей. Так, в III квартале текущего года среднее число активных пользователей Twitter увеличилось лишь на 1% — до 330 миллионов пользователей в месяц против более чем двух миллиардов у конкурента Facebook.