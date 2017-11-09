Посол России в США заявил, что для стран ОДКБ нет нерешаемых задач

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Для стран, которые являются участниками Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), по плечу любые задачи, уровень внешнеполитической координации между странами постоянно растет, Россия удовлетворена этим взаимодействием, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Когда мы вместе, нам по плечу любые задачи…. Самые важные из них — (борьба) с терроризмом, транснациональной преступностью, наркотрафиком, нелегальной иммиграцией, последствиями природных катаклизмов", — заявил посол на приеме в дипмиссии по случаю 25-летия подписания Договора о коллективной безопасности и 15-летия создания ОДКБ.

"Мы удовлетворены возросшим уровнем внешнеполитической координации между странами-участницами Организации", — добавил он.

ОДКБ — международная региональная организация, целями деятельности которой являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита независимости и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении этих целей государства-члены отдают политическим средствам".

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации. Высшим органом Организации является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает генерального секретаря.