В США планируют разработать стратегию по противостоянию "российской угрозе"

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Конгресс поручит министерствам США разработать стратегию по противостоянию "российской угрозе", говорится в согласованном проекте оборонного бюджета в сенате США на 2018 финансовый год.

"(Законопроект) требует от министра обороны разработать и реализовать подробную стратегию по противостоянию угрозам со стороны Российской Федерации. Он также требует от министра обороны и госсекретаря совместно разработать подробную стратегию по противостоянию угрозе вредоносного влияния Российской Федерации", — говорится в законопроекте, основные положения которого распространил профильный сенатский комитет.

В частности, речь идет о ежегодных докладах по событиям в России в военной области и в области безопасности, "включая оценки российской стратегии и возможностей по ведению информационной войны, злонамеренной деятельности в киберпространстве и экономического давления".

Россия неоднократно опровергала обвинения в том, что она представляет угрозу для стран Запада.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участники слушаний не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации. Часть расследования посвящена законности связей советников Трампа с российскими компаниями.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.